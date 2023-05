Poeta Valerio Mello riceve onorificenza da Accademia dei Nobili di Firenze

Firenze - Il poeta Valerio Mello (Agrigento, 1985) è stato nominato per meriti culturali e letterari Accademico Cavaliere di Grazia dell'Accademia de' Nobili di Firenze. L'onorificenza è stata assegnata motu proprio dal Principe Reggente-Preside dell'Accademia per meriti letterari e culturali. La cerimonia di investitura si terrà a fine settembre in Toscana, in cui saranno consegnate al poeta le insegne dell'Accademia e il diploma. Valerio Mello è stato anche nominato membro ufficiale della redazione del mensile dell'Accademia. Questa onorificenza viene assegnata in coincidenza con l'anniversario dei 400 anni dalla fondazione dell'Accademia.

L'ultimo libro di Valerio Mello è "RIVE": Rive è stato recensito da diversi quotidiani nazionali, come il Corriere della Sera, il Manifesto, Avvenire, La Gazzetta di Parma, il Mattino. Il libro è composto da brani in prosa e da alcune poesie. Compaiono molti luoghi della vita del poeta, da Agrigento, città di nascita, a Milano, città di adozione; soprattutto la Grecia, luogo caro al poeta.

Il tema centrale è il viaggio, ma si tratta di un viaggio di "appartenenza" anziché di "destinazione": proprio come indica la stessa parola, il viaggio è qualcosa che non può avere fine, qualcosa che attraversa, che compie un passo dopo l'altro, qualcosa che si realizza nel momento di una traversata. Ogni luogo fisico ha in sé un'anima di viaggio.

Una costante che ritrae i luoghi e li fotografa come veri e propri esseri viventi ai quali tutti apparteniamo nell'atto di attraversarli.