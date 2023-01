Polizia Catania sequestra 912 gr cocaina e 52 gr marijuana

CATANIA, 13 GEN Oltre 912 grammi di cocaina e 52 di marijuana sono stati complessivamente sequestrati da agenti di polizia del commissariato Nesima di Catania durante un controllo antidroga in via Capo Passero, nel rione San Giovanni Galermo. La sostanza stupefacente è stata trovata, con l'ausilio dell'unità cinofila antidroga e del reparto Prevenzione crimine Sicilia orientale in spazi condominiali e sul suolo pubblico.

Durante i controlli è stata anche sequestrata un'autocarrozzeria di circa 400 metri quadri, totalmente abusiva. Il titolare, percettore del reddito di cittadinanza, è stato indagato in stato di libertà per immissione nociva di fumi nell'atmosfera e truffa aggravata ai danni dello Stato per il conseguimento di erogazioni pubbliche. (ANSA).