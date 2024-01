Polizia, dal sindacato un appello: potenziare gli organici

Napoli - Unificare il comparto sicurezza e delle sigle sindacali che rappresentano le forze di Polizia per rivendicare diritti e tutele. Parte con questo intento l’accordo siglato a Napoli lo scorso 4 gennaio tra le sigle più rappresentative delle autorità civili di pubblica sicurezza (Mosis, Pnfd, Lisipo, Usipol). Si tratta di un patto affiliativo per rivendicare una nuova rivisitazione della legge 121/81 e auspicare una autonomia economica delle autorità civili di pubblica sicurezza, per mettere in campo azioni per migliorare le relazioni sindacali all’interno del Dipartimento. Il patto sancito a Napoli tra le sigle rilancia con forza e decisione una migliore tutela di tutto il personale della polizia di Stato.

“Vogliamo favorire la creazione di un comparto omogeneo, che non faccia differenziazioni tra gli operatori. Chiediamo nuove risorse per combattere il crimine attraverso un iter di unificazione delle forze dell'ordine anche attraverso una fattiva collaborazione con i sindaci dei territori. Piuttosto, si pensi a potenziare con più risorse gli organici sempre più scarni di personale, si pensi ad elevare i livelli di sicurezza nella città. Si tolgano i compiti burocratici abusivamente attribuiti in via di supplenza alla polizia. Sono queste le politiche per la sicurezza che queste rappresentanze sindacali chiedono e che avvicinano i cittadini allo Stato”, chiedonono i sindacati per voce di Filippo Frasca.

Nella foto, il sindacalista Carmelo Vindigni.