Polizia, Lorenzo Cariola commissario a Modica, Carpinteri a Comiso

Modica - Avvicendamenti di funzionari già in servizio presso i Commissariati della provincia. Si tratta del Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato Dr. Lorenzo Cariola, dirigente del Commissariato di Comiso per circa due anni, a cui è stato conferito l’incarico di Dirigente del Commissariato di P.S. di Modica; e del Commissario Capo della Polizia di Stato D.ssa Eva Carpentieri che lascia il Commissariato di Modica che ha diretto per circa due anni della contea per andare a dirigere il Commissariato di P.S. di Comiso.