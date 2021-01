Poliziotti raffigurati come maiali, parla Gianna Nannini

Usa instagram Gianna Nannini per intervenire sulla polemica relativa al suo nuovo video in cui alcuni poliziotti vengono raffigurati come maiali.

Io e il regista Luca Lumaca vogliamo condividere con voi delle riflessioni sul video “L’aria sta finendo”. Grazie a chi capirà che non era nelle nostre intenzioni offendere nessuno.

"Il video da me creato per L’aria sta finendo di Gianna Nannini non istiga la violenza ma semmai la condanna. Come condanna lo spreco delle risorse naturali e l’inquinamento o la mercificazione del corpo femminile o l’ingerenza dei mass media nell’opinione pubblica o semplicemente la guerra. Andrebbe visto per intero e non giudicato da un fotogramma -scive Luca Lumaca-.

Non c’era nessuna intenzione di offendere le forze dell’ordine, ma solo di raffigurare l’abuso di potere in un elenco di orrori contemporanei della nostra società. Atti brutali e feroci verso persone inermi che semplicemente tutti dovrebbero criticare.

L’allegoria del poliziotto con la faccia da maiale non è certamente inedita e riprende alcuni classici della cultura del novecento, da "La fattoria degli animali" di George Orwell al commissario Winchester dei Simpson, passando per i testi beat degli anni 60, non credevo che creasse ancora scalpore... Oltretutto perché è simbolo non tanto delle forze dell’ordine ma del potere politico repressivo in sé.

Pace, amore ed empatia".