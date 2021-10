Portachiavi personalizzati: i gadget giusti per una strategia di marketing

I portachiavi personalizzati fanno parte del novero degli articoli promozionali che possono essere messi a disposizione dei clienti per migliorare la visibilità di un marchio. Stiamo parlando di oggetti di uso comune e che si trovano nelle tasche di chiunque: quindi non potranno che avere successo in una prospettiva pubblicitaria. Tutti noi abbiamo bisogno di portachiavi: un’azienda che punta su un articolo di questo tipo per un omaggio ai propri clienti sa che soddisferà di sicuro i loro gusti. Sempre a condizione di individuare i portachiavi più adatti.

Le occasioni giuste per un gadget di successo

Il portachiavi personalizzato con il logo aziendale è una soluzione di marketing vincente in molte occasioni: per esempio, se da poco si è inaugurato un negozio, o comunque qualsiasi altro tipo di attività commerciale, e si ha la necessità di diventare più visibili e conosciuti. I gadget promozionali sono dei veicoli pubblicitari decisamente apprezzati e apprezzabili, perché semplici e proprio per questo molto efficaci. Nel momento in cui vengono personalizzati con un logo aziendale, contribuiscono a diffondere la fama del marchio. I portachiavi sono oggetti che vengono tenuti sempre a portata di mano, e quindi sono visibili facilmente. Volendo, si può aggiungere al logo anche una indicazione con i contatti dell’attività. E’ possibile acquistare i portachiavi personalizzati sullo shop online Stampasi.it, al termine di questo contenuto parleremo dei vantaggi offerti da questo fornitore.

L’idea del portachiavi appare ancora più interessante nel caso in cui venga adottata da un’attività che si occupa di chiavi o comunque ci ha a che fare: per esempio una concessionaria di auto, ma anche un’agenzia immobiliare. Attenzione, però: i portachiavi non devono essere regalati unicamente ai clienti che portano a termine un acquisto, ma anche agli altri, e cioè a chi chiede solo delle informazioni. Un omaggio simile, per quanto semplice, è in realtà sinonimo di professionalità e al tempo stesso di cura e attenzione nei confronti del cliente: in poche parole, non può che far fare bella figura.

Tutti gli esperti del settore marketing sanno che per favorire la diffusione di un brand è interessante e conveniente ordinare e acquistare, anche online, dei portachiavi personalizzati. Con questo approccio, è possibile trovare gli accessori che si desiderano e, soprattutto, individuare prodotti con caratteristiche specifiche, tenendo in considerazione il target di riferimento, gli obiettivi che devono essere conseguiti e la vision aziendale nel suo complesso. In più, si può avere la certezza che i portachiavi abbiano caratteristiche tali da rendere un marchio memorabile, con la stampa di un logo o la segnalazione dei recapiti.

Quella di un portachiavi personalizzato è un’idea regalo che può riscuotere molto successo in vista di una ricorrenza degna di nota, come per esempio una festività. Almeno in apparenza può sembrare un omaggio molto semplice, ma in realtà consente di abbinare il candore dei sentimenti più puri con una soluzione pratica e comoda. Chi riceve il dono molto probabilmente inizierà a usarlo subito e lo terrà con sé per molti anni. In questo modo, avrà davanti agli occhi un oggetto che gli ricorderà la persona che glielo ha regalato. Insomma, un gesto meno banale e scontato di quel che si possa pensare, sinonimo di grande profondità.

Per la personalizzazione di accessori con le caratteristiche di un portachiavi, la tecnica che viene considerata più comoda ed efficace è quella dell’incisione laser, destinata a garantire molteplici vantaggi. La resa estetica è ottimale, in termini di eleganza e di fattura, e in più si può beneficiare di standard di precisione decisamente alti, con una notevole longevità e altrettanta resistenza nel corso del tempo. In quanto gadget, i portachiavi sono ideali per clienti potenziali di qualunque provenienza geografica, età e fascia sociale. Sono oggetti tanto versatili quanto pratici, ma non per questo poco raffinati sul piano estetico: basti pensare, per esempio, ai modelli in pelle o a quelli in ecopelle. Da non dimenticare i portachiavi con le foto, per esempio perfetti per essere distribuiti durante una festa di laurea o di un anniversario di matrimonio. E, ancora, ecco i portachiavi di stile, che abbinano alla funzione pratica un design così elegante da diventare dei veri e propri accessori da mostrare e portare con sé, come fossero dei bracciali o degli orologi di lusso. E si possono sempre seguire le mode più recenti per sentirsi al passo con i tempi!

Stampasi.it è il sito ideale per ordinare gadgets e in particolare portachiavi personalizzati a prezzi più che vantaggiosi: la convenienza economica è frutto dell’applicazione delle economie di scala. Il catalogo virtuale a disposizione dei clienti permette a chiunque di scoprire le numerose possibilità di scelta e la grande varietà di proposte. StampaSì è una realtà nata nel 2007 e si propone come un punto di riferimento nel settore anche grazie alla professionalità di un servizio di assistenza clienti sempre preciso e impeccabile.