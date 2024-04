Porto Marina Ragusa, Gaetano Mauro: Pasticcio le tariffe per i diportisti

Ragusa - “Avevamo avvertito il Comune che quelle tariffe applicate dalla società di gestione del porto erano del tutto ingiustificate e in violazione con la convenzione siglata tra il comune stesso e la società “Porto Turistico Spa”, dopo le numerose segnalazioni di diportisti che lamentavano la problematica”. A parlare è il consigliere comunale di GererAzione Gaetano Mauro.

“Al Porto turistico di Marina- aggiunge Gaetano Mauro- il listino prezzi applicato viola le previsioni tariffarie ab origine stabilite. Il comune di Ragusa con una nota del 15 marzo scorso a firma del responsabile del procedimento del IV settore, è stato costretto a intervenire per obbligare la società Porto Turistico Spa a ripristinare i contratti con esclusivo canone annuale e senza date fisse, garantendo che l’annualità corrisponda esattamente alle 12 mensilità”.

Gaetano Mauro invita il comune “a fare rispettare i contratti d’ormeggio e dei servizi a tutela dei diportisti ragusani che si sono visti applicare condizioni contrattuali diverse”. “A questo punto- prosegue Mauro- chiediamo che si richiamino anche tutti quei diportisti ragusani che avevano siglato i contratti del 2024 con le nuove previsioni tariffarie di ormeggio non solo a tutela dei loro diritti , ma anche in ossequio alle previsioni normative contenute nella convenzione, auspicando in tempi rapidi una rettifica delle condizioni applicate. Questo è solo un aspetto- conclude Mauro-di una questione nata male e che sta proseguendo peggio. Continueremo a chiedere chiarimenti con ulteriori interrogazioni in merito alla gestione del porto turistico e alla modalità di assegnazione alla società in essere".