Porto turistico Marina Ragusa, Mauro: "Sindaco non sa chi lo gestisce"

Ragusa - Porto turistico di Marina di Ragusa, il consigliere comunale Gaetano Mauro svela: "Il sindaco non sa chi lo gestisce“.

“E’ come se il sindaco di Comiso non sapesse chi sono i soci dell’aeroporto”.

Lo afferma Gaetano Mauro, consigliere comunale di Generazione, che svela i retroscena della risposta ad una sua interrogazione.

“Hanno acquistato la gestione del porto turistico di Marina di Ragusa pagandola 200 euro al giorno (negozi, banchine, annessi vari). Sei milioni di euro per una durata di 30 anni. Roba che anche quattro amici al bar avrebbero potuto fare!”

Sulla compagine societaria nessun controllo. Vicenda tragicomica. Alla signora Maria Rossi per ottenere il rilascio di un passo carrabile, le si chiedono ben sette documenti diversi. Poi, però, la stessa Pubblica amministrazione che si fa forte con la signora Maria Rossi, non chiede nessuna verifica, nessun documento sui componenti la società che ha la gestione del porto turistico, che è dei ragusani. Agli atti non esiste nulla”.

“L’amministrazione Cassi, che avrebbe dovuto dirci chi ha messo le mani sul porto, adesso conclama che nessun controllo è stato mai eseguito su chi gestisce l’infrastruttura. Un paradosso. Infatti, non esiste agli atti alcuna documentazione relativa a chi siano le persone che oggi gestiscono il porto. Nero su bianco”. Mauro, rivolgendosi al sindaco Peppe Cassi, non fa sconti e svela: “Il più importante asset strategico della nostra città è finito nella mani di imprenditori stranieri, di cui non conoscete nulla. Si tratta di palesi violazioni di legge, come si evince dalla linee guida dell’Anac, che chiarisce quale sia l’iter di gestione del partenariato pubblico-privato.

Omissioni, irregolarità o altro? Lo vedremo- aggiunge il consigliere comunale di Generazione-. La responsabilità più grave è quella politica. Perchè un sindaco che non sa chi stia gestendo la sua unica infrastruttura si macchia di un fatto assai grave. E’ come se il sindaco di Comiso non sapesse chi sono i soci dell’aeroporto”. Mauro invita il sindaco Cassì ad avviare subito i controlli di legge, “atteso che qui c’è già chi si è macchiato di reati”.