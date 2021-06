Porto Ulisse Beach riapre all’insegna della leggerezza. FOTO

spica - Ha riaperto i battenti il 15 giugno, per la felicità di un pubblico selezionato di appassionati, Porto Ulisse Beach, il piccolo elegante stabilimento balneare incastonato tra il promontorio di Punta Castellazzo e la costa rocciosa di Ciriga.

Perfetto per chi è alla ricerca di bellezza e relax, il Beach offre grandi spazi tra un ombrellone e l’altro per garantire privacy e sicurezza. Mentre i due privé, pensati per i più esigenti, dispongono perfino di un doccia privata all’aperto.

Novità di quest’anno, i salottini parzialmente ombreggiati, che possono essere prenotati anche per l’intera giornata da chi non ama sdraiarsi in spiaggia e preferisce leggere, sentire musica o chiacchierare in poltrona guardando il mare e sorseggiando un drink.

La situazione non ancora risolta della pandemia ha poi suggerito, per la sicurezza degli ospiti, di proporre un servizio self service di panini gourmet, club sandwiches, taglieri di salumi e formaggi, frutta e gelato. Tutto all’insegna della qualità delle materie prime: pane ai cereali di una nota panetteria di Ispica, salumi e formaggi di produttori locali, frutta e verdure selezionate. Da consumare sotto l’ombrellone o nei salottini, in uno stile vacanziero e spensierato che sottolinea, per contrasto, la cura dei dettagli del Beach che utilizza da sempre colori e materiali naturali.

Ad accompagnare le lunghe giornate di mare, un’offerta variegata di vini, sangrie, spremute.

E quando scende la sera, il Beach si illumina della luce delle lanterne e il tintinnio del ghiaccio dei cocktail sottolinea l’incanto del sole che tramonta tingendo il mare di sfumature di porpora.

E’ il momento magico dell’aperitivo, che a Porto Ulisse Beach si celebra rigorosamente in spiaggia per salutare il giorno tra chiacchiere, musica, drink e l’incanto di un cielo che si confonde col mare.

Porto Ulisse Beach SP 67 km 13 Ispica (Rg)

Consigliabile prenotare, anche tramite il sito

www.portoulissebeach.it

Tel. +39 3517307165

Aperto dalle 9 alle 21.