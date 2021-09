Portopalo da oggi è senza sindaco, Gaetano Montoneri si dimette

Portopalo di Capo Passero - “Non ci sono più le condizioni per andare avanti, l’ho fatto per il bene del mio paese”. Con queste parole Gaetano Montoneri ha rassegnato oggi le dimissioni dall’incarico di sindaco che ricopriva da poco più di tre anni. “Ma darò importanti comunicazioni nei prossimi giorni” ha aggiunto.

Già qualche mese dopo le elezioni del maggio 2018, Montoneri era entrato in contrasto con un gruppo di maggioranza in consiglio comunale: una spaccatura che, nonostante i tentativi, non si è più ricostruita in seno all’aula consiliare. Di due giorni fa le dimissioni della consigliera Elisea Santocono, al cui sarebbe dovuto subentrare l’ex vice sindaco Salvo Nieli.