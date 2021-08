POS: Come scegliere quello adatto per la propria attività

Il POS è un dispositivo necessario per accettare i pagamenti digitali, mediante carte di credito o bancomat. Dal 2020, la normativa impone a tutti gli esercenti di tenere un POS per la propria attività. Tuttavia, ne esistono di diversi tipi, e non è semplice scegliere quello più confacente alle proprie esigenze.

Pos Fisso

Il POS fisso, o desktop, è il tipo di POS più diffuso, poiché è il più semplice da istallare e da utilizzare, grazie al collegamento diretto con la linea telefonica. Si tratta della scelta più gettonata per i professionisti che non necessitano di pagamenti in mobilità, come ad esempio le casse dei piccoli ristoranti, dei supermercati, dei negozi e di tutti gli esercizi dotati di un unico punto cassa. Tale dispositivo, funziona mediante la connessione Ethernet oppure Adsl, ed è collegato al registratore di cassa. Un primo vantaggio correlato al POS fisso, è la possibilità di stampare la ricevuta al cliente. Altri tipi di POS, infatti, inviano la ricevuta in formato digitale. Inoltre, il POS fisso ha in genere una batteria di durata maggiore rispetto a quello mobile.

Pos Mobile

Un dispositivo POS, è un tipo di device che sfrutta la connessione dati di uno smartphone. Infatti, il pagamento con POS mobile va a buon fine solo se vi è una connessione via cavo o via Bluetooth tra i due dispositivi. In genere, questo tipo di POS viene preferito per diversi motivi. In primo luogo, perché è più piccolo e compatto rispetto ad un POS tradizionale e si adatta al meglio negli spazi ristretti, come le casse di piccole dimensioni delle botteghe alimentari. Poi, perché può essere trasportato con tranquillità e funzionare ovunque: proprio per questo, è un valido strumento di cui dotarsi se si è un professionista che lavora a domicilio. Non bisogna sottovalutare, però, il fattore economico. Un POS tradizionale in genere costa di più di uno mobile, poiché il dispositivo fisico ha un costo elevato, in più bisogna aggiungere il prezzo dell’abbonamento sim e della manodopera del tecnico per l’istallazione. Invece, il POS mobile, in genere non ha un canone da corrispondere in maniera periodica ma solo commissioni per i pagamenti ricevuti.

Pos Portatile

Il POS portatile è un tipo di device che può essere spostato all’interno del negozio, funzionando come un telefono cordless. Infatti, esso si compone di due parti: una basetta fissa, che va collegata alla linea fissa o ADSL, ed un corpo mobile che comunica tramite Bluetooth o connessione wireless con la base. Ciò significa che l’esercente può avvicinarsi in prossimità del cliente per consentirgli di pagare. Proprio per questo, è la soluzione ottimale per gli esercizi commerciali con area esterna o per consentire ai clienti di un ristorante di poter pagare comodamente al tavolo dopo aver consumato il pasto, ed evitare, così, lunghe file al punto cassa. Il suo funzionamento è semplice: basta digitare l’importo che il cliente dovrà pagare, e porgere il dispositivo. Il cliente potrà pagare poi inserendo la carta nel POS, o contactless, proprio come un POS fisso.