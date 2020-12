Positiva al covid la ministra Lamorgese: Di Maio e Bonafede in isolamento

Roma - La ministra dell'Interno Lamorgese è positiva al Covid, ma prima di avere il risultato del tampone (test di routine effettuato ogni dieci giorni) ha fatto in tempo a partecipare al Consiglio dei ministri, che ha lasciato in anticipo proprio dopo l'accertata positività. Test molecolare per tutti gli esponenti del governo che hanno partecipato alla riunione; e intano i ministri Bonafede e Di Maio si sono posti in autoisolamento.

