Positivo al Covid cardinale Francesco Montenegro

Agrigento - Il cardinale Francesco Montenegro, arcivescovo di Agrigento, è risultato positivo al tampone del Covid-19. Negativo, invece, l’arcivescovo coadiutore, monsignor Alessandro Damiano. I due prelati si sono sottoposti al test dopo la positività del segretario, don Giuseppe Calandra, accertata il 22 dicembre.

«Le condizioni del cardinale, in quarantena nella sua residenza, sono buone - rendono noto dalla Diocesi di Agrigento - . Vive questo momento con fede, speranza e coraggio. Nel frattempo, sono stati avviati gli accertamenti previsti per il tracciamento e le verifiche dei contatti».

Ieri si era diffusa la notizia che il tampone per il cardinale fosse collegato ad una udienza con Papa Francesco avvenuta il 10 dicembre scorso, 13 giorni fa, ma in realtà Montenegro non si è sottoposto ad alcun tampone presso la Città del Vaticano.