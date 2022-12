Posta foto in bikini, Gardaland non le rinnova contratto

E' una delle tante ragazze che pubblicano foto in bikini sulla piattaforma Onlyfans, ma contemporaneamente (era) anche una dipendente a tempo determinato di 'Gardaland'. E la società, venuta conoscenza di questa attività, alla scadenza naturale non ha più rinnovato il contratto alla giovane, Ilaria Rimoldi, 25 anni, veronese. La giovane ha raccontato la sua storia al Corriere del Veneto.

Gardaland, intanto, ha chiarito in una nota che non c'è stata alcuna 'punizione', ne' licenziamento della dipendente. "Nel caso specifico segnalatoci - spiega la società - si è trattato di cessazione di un contratto stagionale a tempo determinato (Ccnl industria turistica) alla naturale scadenza dello stesso, fissata fin dall'inizio al 27 novembre 2022". L'azienda ha però anche precisato che le regole fissate per dipendenti e collaboratori della struttura sono chiare, e li invitano "per le proprie attività digital, a evitare l'utilizzo improprio dei loghi o delle immagini di Gardaland non in linea con la vocazione familiare del Parco divertimenti".

Il fenomeno Onlyfans

La piattaforma inglese sta spopolando in tutto il mondo, consentendo di pagare per ottenere contenuti (foto, video e live streaming) con un abbonamento mensile. Qualsiasi persona può aprire un canale e decidere di fare ciò che vuole. È il caso di Ilaria Rimoldi, 25enne professione modella. Ma la sortita sul social della trasgressione le è costata il lavoro a Gardaland.

La veronese ha lavorato per due stagioni nel celebre parco divertimenti di Castelnuovo del Garda con il compito di pilotare le attrazioni e accogliere i visitatori. Un contratto da 1.000 euro al mese, ha confidato la giovane al Corriere, insufficiente per affrontare le varie spese. La soluzione? Onlyfans: “Io non pubblico foto di nudo, mi limito a condividere immagini sexy, in lingerie. Iscriversi al mio canale costa dieci dollari al mese”. Un tentativo che fa centro, con il profilo preso d’assalto: dopo aver guadagnato 600 euro il primo mese, è arrivata a mettersi in tasca 5 mila euro solo a novembre.

Ma l’attività su Onlyfans non è piaciuta granchè a Gardaland, considerando che alcuni visitatori hanno anche riconosciuto la venticinquenne. “Quest’estate sono stata convocata dalla direttrice del parco divertimenti e dal capo del personale”, ha spiegato Ilaria Rimoldi: “Mi hanno fatto presente che quella è una struttura per famiglie e che le mie foto su Onlyfans non si addicono all’immagine che il parco vuole dare all’esterno. Ho risposto che nel mio tempo libero faccio quel che voglio e non possono impedirmelo, ma che se volevano potevano alzarmi lo stipendio permettendomi di guadagnare la stessa cifra che mi garantisce quella mia seconda attività. Ovviamente hanno rifiutato”.

La veronese può consolarsi con gli ottimi introiti legati a Onlyfans, in crescita esponenziale giorno dopo giorno. “Nessun imbarazzo, mi piace il mio corpo”, la conferma a L’Arena.