Poste Italiane assume diplomati

Poste Italiane è alla ricerca di nuove figure diplomate da inserire in azienda come Corrieri SDA Addetti alla logistica con un contratto a tempo pieno e determinato, secondo il CCNL della logistica, trasporti e spedizioni merci all’interno di SDA Express Courier.

I neoassunti in Poste Italiane saranno coinvolti in un’esperienza operativa in ambito corriere espresso e si occuperanno della gestione delle attività del magazzino.

Le principali attività consisteranno nel supporto operativo alle attività del magazzino (piking, carico/scarico merce, operazioni di logistica, movimentazione e processamento della merce, ecc.), così come nello smistamento e movimentazione interna delle merci.

I requisiti generali

Per partecipare alla selezione di Poste Italiane sarà necessario possedere i seguenti requisiti:

Diploma di scuola media superiore con votazione minima 70/100;

Disponibilità a lavorare su turni (anche notturni);

Collaborazione, spirito di squadra, flessibilità e voglia di mettersi in gioco.

Le sedi di lavoro

La selezione in Poste Italiane riguarderà tutto il territorio italiano e in particolare le regioni del Centro- Nord Italia.

Come inviare la candidatura

Per inviare la domanda basterà collegarsi sul sito web di Poste Italiane S.p.A., entrare nella sezione “posizioni aperte” disponibile nell’area “Carriere”, selezionare l’annuncio di lavoro “SDA EXPRESS COURIER – Addetti Logistica” e compilare il form dedicato entro il 25 giugno 2023.

La procedura online, oltre ai dati anagrafici, consentirà di indicare le proprie esperienze professionali, i titoli di studio, caricare il proprio cv ed eventuali attestati.