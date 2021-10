Potatura olivi con macchine elettriche, appuntamento rinviato

Chiaramonte Gulfi - E' stato rinviato a mercoledì 3 novembre, causa maltempo, l'incontro relativo alla prima giornata dimostrativa sulla potatura dell’olivo con utilizzo di macchine elettriche.

News Correlate Giornata dimostrativa sulla potatura dell’olivo con macchine elettriche

Per favorire un continuo miglioramento tecnico in campo olivicolo, Tuttagricoltura s.r.l. di Ragusa e l’Istituto Professionale Agrario “P.Grimaldi” di Modica, danno appuntamento a mercoledì 3 novembre, dalle ore 09:00 alle ore 13:00, presso l’Azienda Agricola Cinque Colli, in contrada Mazzarronello Sperlinga a Chiaramonte Gulfi.