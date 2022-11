Pozzallo, cordoglio per l'improvvisa scomparsa del dottor Ignazio Ruffino

Pozzallo - E’ morto per un infarto fulminante il medico di famiglia pozzallese, Ignazio Ruffino. Ieri sera per un malore improvviso è stato soccorso e trasportato in codice rosso al Pronto Soccorso dell’ospedale Maggiore Nino Baglieri di Modica dove però non c’è stato nulla da fare. La notizia diffusa nelle prime ore di oggi ha fatto scattare una serie di commenti di dolore per la perdita improvvisa dello stimato medico pozzallese.