Pozzallo, Enel stacca la corrente, sindaco: Siamo esasperati

Pozzallo - Continue interruzioni di energia elettrica, il sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna: "Adesso basta, non escludiamo azioni legali". Ecco la lettera inviata all'Enel: "Con la presente si vuole manifestare alla il gravissimo disagio della città di Pozzallo a causa delle continue e quotidiane interruzioni di energia elettrica che hanno messo in ginocchio tutte le attività commerciali nel momento di maggior afflusso turistico.

Ci riserviamo di avviare tutte le opportune iniziative per tutelare l’immagine e gli interessi economici della città così duramente provata da tali inefficienze.

Nelle more si chiede di limitare al minimo i disservizi sopra citati".

