Pozzallo, Giovanni Bruno e famiglia sono a casa: «Non mi sembra vero»

Pozzallo - Sono arrivati a Pozzallo alle 3 di notte passate Giovanni Bruno, la moglie e la figlia di 2 anni dopo l'odissea di due settimane vissuta a Kherson, nel mezzo della guerra ucraina. "Finalmente lo posso dire, bentornati a casa - scrive l'amico Giovanni Campanella su Facebook, allegando lo screenshot della loro chat -. Sin dall'inizio non hai mai mollato, ogni volta che ci sentivamo si parlava solo di come poter uscire da quella situazione, ed ogni volta prima di chiudere la chiamata cercavamo di convincerci che sarebbe andato tutto bene. Sei un grande - continua -, sei riuscito a portare a casa la tua famiglia sana e salva con onore e gioia: pubblico ciò è non smetterò mai di dirti che sei stato mitico. Adesso voltiamo pagina e andiamo avanti". Ragusanews, che ha seguito la vicenda fin dall'inizio, si unisce alla gioia dei familiari.