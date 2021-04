Pozzallo, i primi arrivi per le feste VIDEO

Pozzallo – Sono cominciati già da qualche giorno i primi rientri in famiglia, tra i parenti o nelle seconde case, per studenti e lavoratori fuori sede, a cui si uniscono i passeggeri che abitualmente già si spostano dentro e fuori la Sicilia per motivi professionali e urgenze varie. In fondo, le immagini girate ieri al porto di Pozzallo.

Per tornare sull'Isola in occasione della Pasqua occorre registrarsi sul sito Siciliacoronavirus ed esibire il certificato con l’esito negativo di un tampone molecolare effettuato nelle 48 ore precedenti all’arrivo, oppure recarsi subito al drive in più vicino per sottoporsi al test rapido. Anche in caso di esito negativo bisogna sottoporsi nuovamente al tampone antigenico dopo 5 giorni, o effettuarne uno molecolare a proprio spese in un laboratorio autorizzato. Le disposizioni non valgono per i pendolari e per chi lascia l'Isola per meno di 4 giorni.