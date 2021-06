Pozzallo, la banda torna in piazza: età media 17 anni VIDEO

Pozzallo - "Ma poi la banda arrivò e allora tutto passò" cantava Mina: versi che si sposano perfettamente al momento di rinascita che stiamo vivendo dopo l'incubo Covid, e a quanto andato in scena ieri pomeriggio a Pozzallo, col ritorno in piazza del Corpo bandistico cittadino in occasione dei festeggiamenti in onore del patrono San Giovanni Battista.

“Finalmente si ricomincia, età media 17 anni!” scrive raggiante il direttore Leandro Sortino, postando le immagini su Facebook dopo un lungo periodo di stop. I giovanissimi (e bravissimi) musicisti torneranno a suonare sabato 19 giugno, in occasione della processione a mare.