Pozzallo piange Enrico Borrometi, morto a 46 anni

Pozzallo - Una malattia diagnosticata in dicembre non gli ha lasciato scampo. E' morto stamani alle sette Enrico Borrometi, noto imprenditore pozzallese titolare di diversi locali pubblici di successo e di una ditta di prefabbricati.

Enrico lascia la moglie e due bambine in tenera età. Borrometi aveva attività imprenditoriali a Pozzallo e a Malta: Havana, Sagra del Cannolo, Don Enrique Caffè a Malta, Lido Enrique, Locanda del Marchese, Caffè del Corso e A Calata o Ponti.

Enrico era balzato agli onori della cronaca nazionale appena un anno fa per via della sua protesta contro il caro bollette, che lo aveva costretto a chiudere due locali per l'insostenibilità dei costi dell'energia elettrica.

I funerali si terranno mercoledì 28 giugno alle 17 nella chiesa del Rosario.