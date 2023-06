Pozzallo - Troppe morti premature a Pozzallo, troppo dolore.

E' scomparso oggi Salvatore Livia, da tutti conosciuto come Gianluca. Aveva 28 anni. Da tempo combatteva contro un male incurabile. Gianluca ha lavorato in diversi locali pubblici di Pozzallo come cameriere e cuoco ed era molto apprezzato e conosciuto per questo.

La notizia della sua prematura scomparsa ha gettato nello sconforto la comunità pozzallese.