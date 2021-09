Pozzallo: premiati Giorgio e Paolo di 10 anni per aver ripulito il parco

Pozzallo – Si chiamano Giorgio e Paolo i due ragazzini di 10 anni autori del filmato notturno in cui ripuliscono dai rifiuti il parco giochi del quartiere, denunciando ma al tempo stesso rimediando all’inciviltà di alcuni concittadini.

Per quella non basta un video, ma il sindaco Roberto Ammatuna - che ieri li ha ricevuti con tutti gli onori a Palazzo di Città, per congratularsi - potrebbe anche mettere qualche cestino o bidone in più nell’area, altrimenti non ci vorrà molto perché torni lo scempio di prima. E' il miglior regalo che potrebbe fargli.