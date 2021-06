Pozzallo, prove tecniche di disastro VIDEO

Pozzallo – Sbarco di immigranti e incendio: tutto in una mattinata, quella di ieri, al porto commerciale, per una delle due esercitazioni che qui si svolgono ogni anno. Volontari e funzionari della Protezione civile siciliana hanno dovuto domare le fiamme di un rogo divampato a bordo di un’imbarcazione e, in contemporanea, di uno sbarco che si svolgeva da un’altra parte del porto.