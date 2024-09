Pozzallo, si è dimessa l'assessore Stella Morana

Pozzallo - "In data odierna la dottoressa Stella Morana, Assessore alla Cultura, alla P. I. e alla Protezione Civile ha rassegnato le dimissioni dalla carica di Assessore Comunale. Il Sindaco ringrazia la dottoressa Morana per il lavoro svolto in questi 27 mesi al servizio della nostra comunità". Lo ha reso noto stamani il sindaco Ammatuna.