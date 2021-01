Pranzo al tavolo, all’autogrill si può: il VIDEO di un ristoratore

Monza - Poco distanziamento e pulizia ai tavoli, inservienti senza guanti: tutto continua più o meno come è sempre stato in molti autogrill. Lasciati aperti dall’ultimo decreto per consentire soste a camionisti, autotrasportatori e pendolari delle autostrade, in qualche caso sono stati riciclati dai cittadini anche come nuovi ristoranti dove incontrarsi, almeno quelli nei pressi degli svincoli autostradali.

Questo il filmato girato in questi giorni da un ristoratore brianzolo in Lombardia, che condivide con la Sicilia la zona rossa e dove ieri è andata in scena un’altra protesta della categoria, con blocchi del traffico sulle tangenziali e presidi nelle città. Tra le contestazioni al governo, appunto quella che pizzerie e trattorie siano più sicure degli autogrill, dal punto di vista dei contagi.