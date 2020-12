Pranzo e cena di Natale: le 5 raccomandazioni per sedersi a tavola sereni

Non ci saranno controlli e blitz delle forze dell’ordine nei nostri appartamenti, al massimo si potrà essere fermati in strada se saliremo in auto in più di due persone adulte per recarci dai parenti, quindi si tratta solo di consigli di buon senso, ripetuti in questi giorni dagli scienziati per vivere in maggiore sicurezza gli appuntamenti familiari del 24 e 25 dicembre.

La disposizione a tavola. Solo conviventi, al massimo con altri due adulti (parenti o amici)che possono portare due figli under 14. La raccomandazione è di rispettare lo schema per i ristoranti: non più di 4 adulti. Per i bambini è preferibile un tavolo a parte, così da tenerli lontani dagli anziani.

Posate, piatti e bicchieri. Evitare assolutamente uno scambio di forchette, coltelli, cucchiai, calici e tovaglioli fra i commensali, incluse quelle che servono per le portate. Devono essere esclusivi per ogni ospite. Gli scienziati raccomandano di tenere la mascherina e di toglierla solo mentre stiamo mangiando.

No al buffet, si al cambio d’aria. Assolutamente da evitare i buffet per non creare assembramento, bisogna restare rigorosamente seduti a tavola. La sala va aerata spesso: farà un po' più di freddo ma è fondamentale per ridurre il rischio del contagio.

Lo scambio dei regali. E' il momento più emozionante soprattutto per i bambini, meglio farlo rapidamente senza baci e abbracci.

Asciugamani e scarpe. Altra accortezza è riservare ad ogni ospite un asciugamano esclusivo in bagno. C’è chi consiglia anche di togliersi le scarpe e lasciarle all'ingresso, preferendo ciabatte usa e getta, in modo da ridurre al minimo l’ingresso di germi e microbi esterni.