Premi: consegnati Rotta dei Fenici Iter vitis Awards

PALERMO, 24 OTT La Rotta dei Fenici e Iter Vitis, Itinerari Culturali del Consiglio d'Europa gli unici due con sede principale in Sicilia hanno organizzato la Prima Edizione del Rotta dei Fenici Iter Vitis Awards, premio internazionale sulle tematiche della cultura archeologica unita a quella del vino. Il premio è stato articolato in 18 categorie, allo scopo di sostenere e premiare iniziative e innovazione nel campo della valorizzazione del patrimonio culturale e vitivinicolo, della promozione di forme di turismo responsabile, creativo, esperienziale e sostenibile nei Paesi membri delle due reti internazionali, dall'Azerbaijan al Portogallo. L'iniziativa ha il patrocinio dell'assessorato regionale dei Beni culturali e dell'Identità siciliana.

Il premio, inoltre, conta sulla collaborazione di numerosi partner tra cui l'Associazione Donne del Marmo, i Gruppi Archeologici d'Italia e il progetto Eni Cbc Med Crossdev.

La cerimonia di consegna dei premi si è svolta a Sambuca di Sicilia, nella sala convegni di Palazzo Panitteri, nel corso di un evento internazionale. Sono stati consegnati 18 Premi alle Amministrazioni locali (Comuni di Menfi, Sambuca di Sicilia, Otranto, San Bellino (RO), Parenzo (Croazia), agli uffici del turismo (Larnaka Tourism Board e Azerbaijan Tourism board); ad aziende (Shumy Winery Georgia; Chateu Vartely (Moldavia) e Lefkadia Valley (Russia), a due Gal (Kroton Calabria e Terra dei Messapi Puglia), ad Associazioni (Musées Méditerranée Francia, Inizjamed Malta e Mosaic Centre Jericho Palestina), alla Fondazione Villa romana di Portoferraio (Isola d'Elba), al Palestinian Heritage Trail, progetto di una intera comunità locale, alla rivista di turismo Plein Air, all'Università di Jaén e come personalità a Paolo Giulierini, Direttore del Mann Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Era presente all'iniziativa Giuliana De Francesco, Rappresentante del Ministero Italiano presso l'accordo parziale allargato sugli itinerari culturali del Consiglio d'Europa e Domenico Coco, Console in Italia dell'Azerbaijan. (ANSA).