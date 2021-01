Premio Oscar canta in strada a Noto, nessuno lo riconosce. VIDEO

Noto - Il bello di essere il signor Nessuno, anche quando si è vinto un Premio Oscar. Glen Hansard (Dublino, 21 aprile 1970), cantautore, chitarrista e attore irlandese, voce e chitarra del gruppo rock The Frames, componente con Markéta Irglová del duo The Swell Season vincitore del premio Oscar 2008 per la miglior canzone originale, Falling Slowly tratta dal film Once, è stato a Noto nei giorni scorsi, improvvisandosi artista di strada.

Glen Hansard ha iniziato la sua carriera come busking, artista di strada che vive dei doni in denaro dei passanti, e ogni tanto avverte l'esigenza di un bagno di umiltà. Qualcuno lo ha filmato, pubblicando il video su Youtube, e solo dopo, grazie ai commenti, qualcuno ha riconosciuto il grande artista, che si è esibito, voce e chitarra, su uno scalino nei pressi dell’ingresso del liceo Classico Antonio Di Rudinì. Nel video, una ignara mamma mostra il cantante al figlio sul passeggino.