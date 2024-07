Prende un serbatoio in amianto da un privato e se ne disfa illecitamente

Scicli - Qualche giorno fa, a seguito di una brillante operazione del nucleo operativo addetto ai controlli ambientali della Polizia Locale di Scicli, è stato individuato e deferito all'autorità giudiziaria un soggetto che aveva prelevato per conto terzi un serbatoio in cemento amianto per poi smaltirlo illecitamente. Secondo le norme vigenti il soggetto denunciato rischia ora l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da duemilaseicento a ventiseimila euro.