Prenotazioni ristoranti online, Sicilia prima in Italia: vincono le pizze

Ragusa - A tre settimane dalla zona gialla i ristoranti siciliani recuperano su quelli delle altre regioni già in bianco: dall'1 al 6 giugno TheFork registra un aumento del 108% delle prenotazioni online rispetto all’inizio delle riaperture. Nel confronto sugli ultimi 7 giorni la Sicilia ha segnato l’incremento maggiore (+18%) guidata da Palermo (+11%). Seguonoa Veneto (+12%) e Liguria (+10%). Positivo anche il riavvio della ristorazione in Puglia mentre Lombardia, Emilia-Romagna, Lazio e Toscana procedono a ritmo più contenuto. Riprendono alcune abitudini pre Covid: la maggioranza dei coperti prenotati sono per due persone ma aumentano in percentuale gli appuntamenti di gruppo, da 5 posti in su.

Si torna anche a prenotare con meno anticipo: 7 ore prima contro le 20 dell'ultima settimana di maggio. Secondo l’app, lo scontrino cala leggermente: la maggioranza dei ristoranti prenotati ha un prezzo medio inferiore a 30 euro a persona ma la media è abbassata dagli sconti del 20% offerti agli utenti della piattaforma e dal fatto che, tra i locali prescelti, primeggiano le pizzerie. TheFork ha eseguito un sondaggio anche sulla pizza preferita: un cliente su 6 sceglie la margherita (meglio se con mozzarella di bufala e farina integrale, ai cereali o al kamut); uno su 8 quella con verdure di stagione (rucola, melanzane, asparagi e carciofi); ma tirano anche le focacce condite con ingredienti a crudo.