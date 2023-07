Prepariamoci a un caldo asfissiante a 40 gradi

La settimana inizia all'insegna del caldo da Roma a Milano, da Napoli a Torino, fino ai livelli record di Sicilia e Sardegna. Oggi, come nel weekend appena trascorso, l'anticiclone africano Cerbero infiamma l'Italia con temperature altissime. Il sole domina incontrastato, senza segnali di pioggia e di maltempo. A Nord, in un quadro meteo stabile, sono previste temperature fino a 37 gradi. Livelli analoghi sono ipotizzabili al Centro e al Sud, mentre in Sicilia e in Sardegna si potrebbe superare la soglia dei 40 gradi. La situazione è destinata a rimanere sostanzialmente invariata per la parte iniziale della settimana. Qualche cambiamento è ipotizzabile al Nord a partire da giovedì, quando è previsto l'ingresso di masse d'aria instabile che potrebbero provocare pioggia e temporali.

Già dalla giornata odierna è attesa una pulsazione di questa importante figura atmosferica, una bolla rovente in risalita dal Nord Africa, con valori di circa 28-32°C alla quota isobarica di 850 hPa (circa 1550 metri d'altezza); solitamente viene presa la misura a questa quota in quanto le masse d'aria sono libere di muoversi nell'atmosfera conservando le loro caratteristiche senza subire condizionamenti esterni (dal mare, dalle montagne etc.). Nei prossimi giorni sono previsti picchi massimi di temperatura fino a 35-37°C sulle pianure del Nord, fino a 38°C e al Centro, e addirittura fin sopra i 42°C sulle due Isole Maggiori.

La giornata più rovente potrebbe essere quella di mercoledì 12 luglio quando, in alcune località della Sardegna, potrebbero addirittura toccarsi i 45°C, se non oltre (il record assoluto di temperatura massima in Italia è attualmente di 48,8°C, registrato nell'agosto 2021 in provincia di Siracusa). Nel corso delle ore notturne poi non andrà certamente meglio, anzi, le notti saranno tropicali: ciò significa umidità alle stelle (afa) e valori che non scenderanno al di sotto dei 22/23°C su gran parte del Paese. In meteorologia, infatti, si parla di notti tropicali proprio quando le temperature minime non scendono mai a livelli inferiori ai 20°C.