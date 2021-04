Presentato il video del cantante Giovanni Caccamo girato a Palazzo Vecchio

Firenze - Il cortometraggio del nuovo singolo del cantautore modicano Giovanni Caccamo, "Aurora", è stato girato nelle sale monumentali di Palazzo Vecchio a Firenze: prodotto da Muse è online dalle 17:00 di oggi sul canale YouTube e Vevo dell'artista. Il corto, che vede fiorire una collaborazione tra Muse, Caccamo e il Comune di Firenze all'insegna della contaminazione e della ricerca di nuovi linguaggi artistici utili a comunicare la ricchezza del patrimonio dei musei civici fiorentini, è stato realizzato nel Salone dei Cinquecento, nella Sala delle Udienze e nella Sala degli Elementi, e vede esibirsi, insieme al cantautore, i danzatori della Compagnia Nuovo Balletto di Toscana diretta da Cristina Bozzolini.

Il sodalizio tra Caccamo, cantautore sensibile e attento al dialogo tra le arti, e Muse, che da anni lavora per valorizzare il patrimonio fiorentino, nasce dal comune amore per l'arte e dalla condivisione di nuove vie per comunicare il patrimonio artistico del nostro Paese. Non è un caso che "Aurora" venga presentata in questo momento, a pochi giorni dalla riapertura dei musei, dei teatri e dei luoghi della cultura. Il progetto ha una strettissima correlazione con il periodo che stiamo vivendo e si fa portavoce di un messaggio: la società tutta, messa a dura prova dal Covid-19, trarrà nutrimento, ristoro e sollievo dalle arti, con l'auspicio di rinascere in una "nuova aurora".

Il cortometraggio, diretto da Enea Colombi per Borotalco.tv, è il prologo di "Parola", il nuovo album di Giovanni Caccamo, prodotto da Ala Bianca e distribuito da Warner Music Italia, in uscita a settembre 2021. Un viaggio tra musica, prosa, cinema e letteratura, con protagonista la ''parola'' in ogni sua forma. "Aurora", come ogni canzone del disco, è preceduta da un'introduzione strumentale su cui una ''voce d'eccezione'' legge il testo che l'ha ispirata; in questo caso, si tratta del testo della canzone "I'm that", scritto da Franco Battiato e Manlio Sgalambro e interpretato dall'attore statunitense Willem Dafoe. L'album verrà raccontato in un documentario prodotto da Sky Arte.