Preso a Catania il ladro di tonno e salmone

Catania - Ha rubato numerose scatolette di tonno e salmone, ma il suo maldestro tentativo di fuga è stato scoperto e ha aggredito il personale di vigilanza di un supermercato in viale Regina Margherita a Catania. Non è riuscito a farla franca un 38enne senegalese, già noto per reati contro il patrimonio, che è stato arrestato dalla polizia, intervenuta su richiesta del personale di vigilanza.

Gli agenti hanno subito individuato il 38enne che, per provare a fuggire, ha minacciato e spintonato un dipendente del supermercato e il personale di vigilanza ma che, alla vista dei poliziotti, ha deciso di arrendersi. I vigilantes hanno riferito di essersi insospettiti dopo aver notato l’uomo vagare per le corsie del supermercato con una grossa busta in mano, per poi arrivare alle casse e pagare solo uno yogurt. Decidendo di fare un controllo, il dipendente ha scoperto che aveva nascosto la refurtiva, del valore di più di 70 euro, nel grosso sacco che aveva in mano, sotto alcune camicie.