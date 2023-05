Prete siciliano compie 105 anni

Catania - Festa per i 105 anni di don Rodolfo Di Mauro. Un’età da record per il salesiano più longevo del mondo, un primato da Guinness, insomma. Ma se di primato si deve parlare, occorre elencare le innumerevoli e straordinarie azioni di don Di Mauro per i suoi “ragazzi” che ieri erano lì, all’oratorio, a spegnere con lui le 105 candeline sulla gigantesca torta. Ad abbracciarlo la sua gente, tantissimi bambini, molti giovani e meno giovani che il salesiano ha cresciuto, aiutato e istradato.

Una intera giornata di festeggiamenti, di mattina il pranzo con l’arcivescovo, mons. Luigi Renna e con i superiori dei salesiani di Sicilia. Mentre nel pomeriggio un momento di preghiera con la Santa messa celebrata da mons. Salvatore Gristina che, in occasione di questo straordinario traguardo, ha detto: «Una vita lunga e laboriosa quella di don Rodolfo. Mi ricordo i suoi 100 anni, quando gli augurammo un cammino longevo. Oggi vogliamo nuovamente augurargli di continuare nel cammino della vita perché è importante – ha aggiunto rivolgendosi ai bambini, tutti seduti in prima fila – capire che la vita è un dono del Signore. È il primo dono al quale ogni giorno il Signore ne aggiunge altri, a non finire. E per questo dobbiamo custodirla, difenderla e mai disprezzarla o peggio ancora, toglierla».