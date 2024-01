Prima produzione internazionale per Isulafactory di Modica

Modica - Prima produzione internazionale per Isulatronic, la dimensione per l'elettronica dell'etichetta iblea Isulafactory. Si chiama "Ellipsism" il primo singolo del produttore e musicista di inglese di Brighton Ashley Potter in arte The King Regals. "Ellipsism” è una parola dai molteplici significati. Descrive anche il sentimento di paura e tristezza quando ti rendi conto che non sarai testimone della conclusione di qualcosa, il dolore di aver perso qualcosa.

Il pezzo è un omaggio a coloro che ci sono stati portati via ingiustamente, custoditi per sempre nei nostri pensieri e ricordi. Sperimentazione, Ambient, IDM, "Ellipsism" è un viaggio da fare ad occhi chiusi. In primavera uscirà l'album con 8 tracce sia in digitale che su supporto fisico, sempre su etichetta Isulatronic/Isulafactory.

Ascolta il brano qui: https://open.spotify.com/intl-it/album/0qtYGayHn15WgYHHPoz5pf