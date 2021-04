Prodotti a base di CBD e cannabinoidi autorizzati dalla UFC

L'associazione delle arti marziali UFC autorizza ora tutti i prodotti a base di CBD e cannabinoidi, perché la canapa non comporta nessun problema per gli atleti in competizione. Questa è una grande notizia per molti atleti ma anche per molti utenti che comprano il CBD di JustBob in Italia in modo facile e sicuro.

L'UFC fa un passo avanti sul CBD per il benessere degli atleti

I cannabinoidi sono quindi diventati popolari anche per le arti marziali, ora che l’UFC ha rimosso il CBD dalla lista delle sostanze vietate.

Per molto tempo, i dirigenti avevano protestato contro le affermazioni secondo cui i lottatori, che erano risultati positivi alla canapa durante il controllo, dovevano essere squalificati. Nell’attuale dichiarazione, infatti, il vicepresidente fa invece diretto riferimento agli effetti benefici della marijuana.

Dopo un combattimento nell’ottagono, dolore ed infiammazione sono spesso inevitabili e i prodotti base di CBD e i cannabinoidi sembrano offrire per gli atleti sollievo, senza effetti collaterali.

Sarebbe assurdo continuare a parlare di doping, tanto più che anche il THC, come componente psicoattivo, non ha alcuna influenza sulle prestazioni sportive durante le competizioni.

Questo tipo di onestà e di realismo sono rari da trovare nel mondo dello sport di oggi. Questa novità potrebbe anche significare un punto di svolta per una presenza sempre maggiore della canapa industriale sia in palestra che nella vita quotidiana.

Rilevabilità del cannabidiolo e del THC

Sicuramente è diverso se l’atleta ha assunto cannabis nelle settimane prima di un combattimento o nel giorno stesso e non è possibile determinarlo dai test del UFC.

Questo è solo uno dei motivi per cui la canapa industriale e il CBD, la marijuana e il THC vengono rimossi dalla lista delle sostanze proibite con effetto immediato e ai lottatori viene consigliato di trattare le loro ferite fisiche e “spirituali” con il cbd a spettro completo.

Il CBD nello sport è molto apprezzato sia da professionisti che da dilettanti.

L'UFC è un'associazione di fama mondiale e i lottatori coinvolti sono i migliori della loro categoria, dovrebbero quindi ricevere le migliori cure per il loro corpo, se stanco.

il CBD è molto popolare anche per sport particolarmente intensi, che richiedono un grande sforzo fisico come la boxe e il rugby. Sembra utile agli atleti per alleviare sia i dolori muscolari che le infiammazioni, ma anche i problemi di stress, di sonno e di paura prima dell’incontro.

Molte terapie sono considerate come doping nello sport, l'UFC chiarisce anche che le sostanze in grado di migliorare le prestazioni, se non fanno parte delle sostanze consentite, sono vietate.

La ricerca sulla marijuana e l'Ultimate Fighting Championship.

L'obiettivo della nuova ricerca sul CBD è quello di creare un nuovo legame tra i prodotti a base di cannabidiolo, la salute e il rilassamento degli atleti.

La legalizzazione della marijuana per scopi non strettamente medici sta progredendo. Una società che beneficia di questo sviluppo è l’Aurora Cannabis. Il gruppo si è affermato come una delle principali aziende di marijuana e ora vede un'opportunità in più per vendere i suoi prodotti anche in un nuovo settore.

Prodotti CBD per gli atleti

L'Ultimate Fighting Championship, o UFC, è un'organizzazione americana di arti marziali miste. L'azienda è diventata leader del mercato degli eventi MMA, permettendo all’Aurora Cannabis di entrare nelle industrie dello sport e del fitness.

Ricerche e studi sono attualmente in corso con esami su oltre 500 atleti negli ultimi due anni. L'obiettivo è quello di fornire agli atleti le migliori condizioni di allenamento possibili e grande importanza è data alla buona alimentazione e ad un necessario relax.

L’Aurora Cannabis intende sfruttare l'immagine dell'UFC di organizzazione sportiva mondiale, per sviluppare prodotti a base di CBD specifici per gli atleti. Il focus è sulla salute e sul benessere degli atleti UFC, ma vari utilizzi possono coinvolgere milioni di sportivi e anche atleti di altre discipline.