Progetto Crossdev, nasce biblioteca del turismo sostenibile

PALERMO, 25 SET Una Biblioteca del Turismo Sostenibile e degli Itinerari Culturali sarà inaugurata il 28 settembre prossimo a Sambuca di Sicilia nei locali di Palazzo Panitteri, sede di rappresentanza del Comune. Si tratta di un'iniziativa del progetto CrossdeV Cultural Routes for Sustainable, Social and economic development in Mediterranean guidato dalla Ong Cisp Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli e cofinanziato dall'Unione Europea. Avviato nel 2019, fin dall'inizio Crossdev, sempre con il coinvolgimento delle istituzioni locali, ha svolto in Sicilia un'azione di promozione della Via Selinuntina come destinazione di turismo sostenibile in collaborazione con due Itinerari Culturali del Consiglio d'Europa Iter Vitis e Rotta dei Fenici. n"La Biblioteca si legge in una nota vuole essere un punto di aggregazione e di conoscenza reciproca, nonché di studio della sostenibilità e delle bellezze naturali e culturali del bacino del Mediterraneo e di approfondimento sulle metodologie per lo sviluppo un turismo responsabile e a contatto con il territorio, e accoglierà studenti e studentesse, viaggiatori e, naturalmente, la comunità di Sambuca e di tutta la Sicilia, offendo un'esperienza unica".

n La Biblioteca, la cui dotazione sarà alimentata sempre di più con il passare del tempo, sarà un luogo di confronto, dibattito, studio e creazione di nuove strategie per creare un turismo sostenibile e in grado di produrre un impatto positivo sul territorio di Sambuca e di tutta la Via Selinuntina. Sarà aperta a tutte e a tutti e fruibile gratuitamente. Alla cerimonia di inaugurazione, che si terrà a Palazzo Panitteri alle ore 15:00, interverranno i responsabili del progetto Crossdev, nonché il Sindaco di Sambuca e le autorità locali.

