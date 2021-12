Progresso tecnologico e giochi online

Con il progresso della tecnologia moderna, il gioco d'azzardo online è diventato più popolare che mai, soprattutto tra i giovani. Il gioco d'azzardo online ha registrato una crescita enorme sotto tutti gli aspetti negli ultimi dieci anni. Attira con successo i giocatori che non hanno un facile accesso ai casinò offline e che preferiscono giocare comodamente da casa. Inoltre, con l'avvento dei telefoni cellulari e di altri gadget, gli sviluppatori di casinò on line hanno creato applicazioni corrispondenti che offrono slot online, giochi di poker, blackjack e supportano molti altri giochi popolari, rendendo il gioco d'azzardo più vicino e accessibile che mai.

Inoltre, i cambiamenti tecnologici nell'industria del gioco d'azzardo non si fermeranno, poiché gli sviluppatori portano nuove tecnologie nel mondo ogni anno. Alcuni esperti ritengono che il gioco d'azzardo online diventerà più divertente e conveniente solo con l'avvento dei nuovi sviluppi informatici. Diamo un'occhiata ad alcuni dei cambiamenti tecnologici che potrebbero influenzare l'industria del gioco.

Intelligenza artificiale e videogiochi

Attualmente, l'intelligenza artificiale viene già utilizzata per risolvere una serie di problemi nello sviluppo dei videogiochi. Innanzitutto, gli algoritmi di intelligenza artificiale possono migliorare notevolmente la qualità della grafica e la naturalezza delle dinamiche di vari oggetti: persone, animali, manifestazioni meteorologiche ecc.

Gambling VR

La realtà virtuale ha già cambiato molti settori, dai film, ai giochi, all'addestramento alla simulazione. E i casinò sono anche alla ricerca di modi per integrare questa tecnologia rivoluzionaria nei loro processi e trarne profitto. La tecnologia VR e Realtà Aumentata è di gran lunga una delle innovazioni più interessanti emerse dagli sviluppi hardware nell'ultimo decennio.

Questi dispositivi sono in grado di mettere l'utente al centro dell'azione.

Così, puoi potenzialmente teletrasportarti nei casinò più famosi del mondo, collegarti ai tuoi account di gioco online, ma allo stesso tempo sentirti come seduto a un tavolo da poker accanto ad alcune delle migliori stelle del poker nel mondo. Le possibilità di ricreare il gioco d'azzardo con la realtà virtuale sono davvero speciali.

L’IoT

L'intelligenza artificiale ha il potenziale per svolgere un ruolo importante per le aziende nella risposta alla crisi COVID-19 e il mercato dell'IA nell'IoT, secondo uno studio di ReportCrux Market Research, supererà i 27 miliardi di dollari entro il 2027.

L'Internet of Things è una delle aree più interessanti nello sviluppo della tecnologia di gioco. L'Internet of Things, insomma, consente a tutti i dispositivi dotati di connessione Internet di "parlare tra loro" e scambiarsi dati per ottimizzare i processi della vita quotidiana di una persona. I frigoriferi, ad esempio, possono rilevare quando sono vuoti ed effettuare ordini per acquisti su Internet, che vengono poi consegnati automaticamente.

Questi progressi hanno serie implicazioni per il futuro dell'industria dei casinò. In particolare per le slot machine online, questa tecnologia è in grado di personalizzare veramente l'esperienza di gioco dell'utente: le preferenze impostate automaticamente e le impostazioni personali vengono aggiornate man mano che il giocatore gioca a giochi diversi.

Pertanto, l'IoT può cambiare completamente il mondo delle slot machine virtuali. Considerando la possibilità di collegare in futuro i casinò online con i casinò reali, il futuro dei migliori casinò online potrebbe portare a un'esperienza di gioco completamente nuova.

Criptovalute

Nel 2008, Satoshi Nakamoto (lo pseudonimo della persona o del gruppo di persone che ci sono dietro la creazione di Bitcoin) ha pubblicato il documento Bitcoin che descrive un nuovo tipo di tecnologia. Ciò ha portato a miglioramenti nel modo in cui Internet è progettato per fornire meccanismi di verifica, sicurezza e navigazione.

La tecnologia blockchain al centro di Bitcoin ha aperto possibilità illimitate per la creazione di valuta virtuale. Oggi innumerevoli sviluppatori di software in tutto il mondo stanno lavorando per migliorare gli algoritmi e creare nuove varianti su questa blockchain originale.

I mercati dei capitali, l'e-commerce e persino il gioco d'azzardo sono associati alle criptovalute. Il loro uso è diventato così diffuso che alla fine del 2018, un forte aumento del valore del bitcoin ha mandato il mondo in uno stato di panico all'acquisto. Tutti improvvisamente volevano acquistare una grande quantità di valuta virtuale.