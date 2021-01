Promozione del marchio aziendale: come sfruttare i gadget personalizzati

Le strategie di promozione di qualsiasi marchio d’azienda si sono evolute, in special modo negli ultimi anni, per sfruttare le enormi potenzialità offerte dal digitale e dai nuovi canali di comunicazione social. Ciò nonostante, molte aziende sfruttano ancora strategie che, apparentemente, hanno un carattere più tradizionale, come ad esempio quelle basate sui gadget personalizzati. In realtà, anche questo approccio all'advertising è profondamente mutato nel corso degli ultimi anni, diventando più sofisticato e integrando nozioni e know how derivanti da discipline diversificate. Un ruolo determinante, in tal senso, spetta al visual marketing, un approccio sviluppatosi a partire dagli anni Sessanta che oggi è alla base delle più moderne campagne di promozione del marchio.

Cos’è il visual marketing

Il visual marketing è una disciplina secondo la quale un oggetto fisico possiede, oltre alle proprie caratteristiche funzionali e pratiche, anche un’altra prerogativa, ossia la capacità di trasmettere un messaggio ben preciso a seconda del contesto in cui è inserito. In altre parole, l’oggetto fisico rappresenta anche un’immagine che può assumere una funzione comunicativa anche in base alle caratteristiche fisiche, funzionali e costruttive di un qualsiasi articolo. Tale funzione, però, non riguarda solo le informazioni che di solito vengono riportate sull’oggetto tramite la personalizzazione, come ad esempio il logo aziendale, indirizzi e contatti. Il visual marketing studia la realizzazione del gadget a tutto tondo, intersecando competenze che vanno dalla pubblicità al design, passando per il merchandising, in modo tale da individuare anzitutto gli oggetti più funzionali alla strategia promozionale. I prodotti vengono realizzati in modo tale da riuscire a veicolare anche informazioni meno immediate riguardanti l’azienda, quali la mission e il core business dell’attività.

Il visual marketing nelle strategie di promozione del brand

In base a quanto sottolineato fin qui, è chiaro come il visual marketing ricopra un ruolo di primo piano nelle strategie promozionali fondate su una o più linee di gadget personalizzati. Ma come sfruttare i principi di questo approccio in maniera efficace? La soluzione migliore è affidarsi a professionisti del settore, in grado di recepire ed elaborare ogni genere di richiesta e tradurla in una gamma di gadget aziendali funzionali agli obiettivi del committente. Rivolgersi a figure professionali è necessario sia per la qualità del risultato finale sia per “poter contare su un riferimento interno in ogni momento”, come spiegano gli esperti di Duelle-Promotions, una delle aziende di riferimento del settore. “Gli articoli sono selezionati accuratamente” - sottolineano - “e le tecniche di personalizzazione vengono costantemente aggiornate per dare il massimo potenziale espressivo ad ogni singolo prodotto”.

Le varie fasi del processo di realizzazione di un gadget personalizzato, infatti, devono essere monitorate costantemente e non possono prescindere dall’individuazione dei prodotti che meglio si adattano alla strategia promozionale. In linea generale, infatti, gli articoli che si prestano meglio alla personalizzazione sono quelli di dimensioni maggiori, come ad esempio i capi di abbigliamento tecnico, le borse, gli zaini, gli ombrelli e le agende. Ciascuno di questi oggetti, infatti, offre un’ampia superficie dove è possibile far stampare il logo aziendale in maniera ben visibile. Altri gadget, però, pur essendo di dimensioni ridotte, come ad esempio le penne a sfera o le chiavette USB, hanno un altro genere di potenzialità, in quanto possono essere utilizzate ogni giorno nei contesti più svariati, così come rubriche e calendari (un campionario molto ‘classico’ di articoli aziendali). Scelte di questo tipo devono essere fatte in maniera oculata, così come quelle inerenti al design e ai materiali: per meglio trasmettere i valori del brand, infatti, ove possibile si può optare materiali riciclati, ecosostenibili o biodegradabili, così da impreziosire l’oggetto con un valore aggiuntivo rispetto a quello comunicativo e funzionale. La valutazione di questi aspetti deve essere gioco forza affidato a figure specializzate, in possesso di adeguate competenze, indispensabili per il raggiungimento di un risultato di qualità.