Pronto soccorso di Modica, 6 i medici, dovrebbero essere 17. VIDEO

Modica - Al pronto soccorso di Modica mancano i posti letto. I medici in servizio sono 6 a fronte dei 17 necessari. Negli ultimi 18 mesi 8 dirigenti medici si sono licenziati dal pubblico a Modica per andare a lavorare nella sanità privata. 1240 gli accessi al pronto soccorso del Maggiore nei primi giorni di gennaio anche a causa della diffusione delle infezioni respiratorie. In qualche caso per ovviare alla situazione di emergenza si fa ricorso ai medici esterni pagati a giornata, i cosiddetti "gettonisti", o ai primari dei singoli reparti costretti a scendere in pronto soccorso la mattina per aiutare i colleghi a dimettere chi non ha più bisogno di un letto.

Il servizio del Tgr Sicilia. VIDEO: