Pronto soccorso di Modica, la ricetta Abbate, senza prescrizione medica

Modica - Sull’emergenza pronto soccorso all’Ospedale di Modica c’è massima allerta.

Mercoledi scorso a Piazza Igea, sede della direzione sanitaria, i direttori delle strutture complesse dell’Ospedale Maggiore-Baglieri di Modica hanno incontrato il commissario straordinario, Fabrizio Russo.

Il tentativo di fare turnare i medici dei reparti al pronto soccorso è stato un flop e la carenza dei camici bianchi nell’area emergenza è sempre all’ordine del giorno. L’escalation del disagio non si arresta.

E allora? Al tavolo del confronto però c’erano tre grandi assenti, anzi quattro. Il primario del pronto soccorso, il direttore sanitario dell’azienda, il direttore sanitario del nosocomio modicano, il capo del dipartimento dell’emergenza. Strano, proprio i primi tre interlocutori diretti. Una sorta di controcanto.

Il motivo? Ah saperlo!

Alla riunione sanitaria aziendale presieduta dal commissario straordinario Fabrizio Russo, hanno preso parte i quattro direttori delle strutture complesse di medicina, chirurgia, geriatria e cardiologia che hanno chiesto l’incontro. Sotto accusa la gestione del pronto soccorso. E’ il redde rationem.

A Piazza Igea, per l’occasione, anche l’onorevole della Dc Ignazio Abbate (come confermano autorevoli fonti di Piazza Igea), al quale la situazione di emergenza del pronto soccorso sta molto a cuore. Una presenza, la sua, che ha messo molto in imbarazzo alcuni sindaci e colleghi parlamentari dell’area iblea, infastiditi della diretta ingerenza nella gestione sanitaria del parlamentare modicano.

La soluzione suggerita?

Si procederà con prestazioni aggiuntive per riequilibrare, anche se non basteranno, 600 ore mensili messe a disposizione dei medici dello stesso nosocomio. A Modica e Vittoria con turni dalle ore 8 alle 20. In sostanza un medico, che già assolve a un debito orario di 38 ore settimanali, può aggiungerne non piu di 10 di ore, pagate a circa 100 euro lorde a turno. Quindi, ci vorranno 15 medici per svolgere queste prestazioni. Si troveranno? Si aspetta la scadenza del bando per saperlo. Una soluzione, comunque, che potrebbe non bastare, atteso che i medici di pronto soccorso nel turno notturno devono sempre essere in due e la coperta rimane sempre corta.

Da qualsiasi lato la si tiri.