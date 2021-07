Pronto soccorso ospedale Modica, turni da stress e superlavoro

Modica - Continua il tour de force per i sanitari del pronto soccorso dell'Ospedale "Maggiore" di Modica costretti a fronteggiare i codici rossi e con un solo medico in servizio per turno. Anche ieri, stessa scena di sempre con l'avvicendarsi dei codici rossi con feriti gravi per alcuni incidenti della strada, e 40 pazienti in attesa di essere assistiti, tra cui un bambino di 4 anni classificato in codice verde con una lieve ferita alla testa.

I medici dopo avere controllato l'entità della ferita del piccolo, l'hanno medicato secondo la classificazione del triage. I codici gialli e rosso ovviamente hanno avuto la precedenza. Grave per un incidente della strada avvenuto a Modica un signore 50enne con trauma cranico con ferita scalpo alla testa e una ragazza con una frattura dello sterno per un altro incidente della strada a Rosolini, oltre ad un paziente con un ictus cerebrale. Apprezzabile lo sforzo dei sanitari del pronto soccorso che hanno proseguito a lavorare ben oltre i turni previsti.