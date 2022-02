Proteste, dopo i camion gli autisti: ingorgo chilometrico a Palermo VIDEO

Palermo - Dopo la notte di protesta dei camionisti contro il caro bollette, stamani quella degli autisti siciliani dei servizi di noleggio con conducente: alleghiamo le immagini aeree del serpentone chilometrico con decine di automobili e bus che ha paralizzato il traffico in piazza Indipendenza, nel centro di Palermo, bloccando l'ingresso di Palazzo d'Orleans.

Prima del Covid, affermano gli Ncc, il settore valeva 300 milioni di euro: in due anni le perdite sono state del 95% e le entrate irrisorie, mentre i costi fissi del comparto - affitto del mezzo, tasse e contributi – non sono mai cessati. “Diversi colleghi hanno riconsegnato le vetture alle case produttrici – denunciano -. Mercedes, Ford, auto con costi fissi di circa mille euro mensili" che, senza incassi, non si possono più mantenere.