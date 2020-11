Province “rosse” in regioni “arancioni”: la situazione di Ragusa

Ogni due settimane le Regioni cambiano colore in base alla curva dei contagi. Una regione che si trova in fascia rossa o arancione dovrebbe restarci per almeno 2 settimane, poi è possibile una de-escalation. Ma anche una escalation. «Il sistema non è così rigido e c'è la possibilità di fare zone rosse anche in una regione che non è rossa» ha sostenuto, presentando il nuovo Dpcm, l’epidemiologo Giovanni Rezza, direttore Generale della Prevenzione presso il Ministero della Salute. Si naviga ancora a vista, con l’occhio al bollettino delle 18, e non è detto che la prossima cabina di regia possa creare dei lockdown ancor più circoscritti: delle “province rosse” particolarmente critiche rispetto alle altre che le circondano, per non bloccare un intero territorio.

Ragusa, nell’Isola, purtroppo non è la provincia messa meglio. Dei 1.322 i nuovi positivi contati in Sicilia nelle ultime 24 h (una cifra impressionante sul totale di circa 47mila casi registrati dall’inizio della pandemia), Ragusa ieri era quarta con 117 nuovi positivi dopo Palermo (521), Catania (292) e Siracusa (152). Lo scorso 2 novembre, con 249 casi in un solo giorno, ha superato pure i 209 di Palermo e solo Catania è riuscita a fare peggio raggiungendo i 258 contagiati. E' quarta, tra le 9 province, anche nel numero complessivo di infezioni da quando è iniziato il calcolo: 2.284. Insomma Ragusa rischia – ma è solo una ipotesi - se: 1) decessi e ricoveri, e non solo contagi, continuassero ad aumentare mettendo in affanno le strutture sanitarie; 2) anziché declassare l’intera Regione a rossa, governo e Cts decidessero di cambiare ancora strategia e far “arrossire”solo le province più in crisi.

E' indubbio che ci siano delle "concentrazioni" di virus. Ad Agrigento, ad esempio, sempre ieri si sono registrati solo 2 casi. «Siamo in una fase di transizione e rimodulazione in cui ci sono delle ricrescite su cui bisogna intervenire per controllare la diffusione, riportandola a valori più labili o a velocità più controllata in modo tale da poter affrontare i prossimi mesi», ha spiegato il presidente dell'Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, nella stessa conferenza. Non bastano i numeri delle 18 quindi, «si lavora su indicatori come incidenza, Rt, occupazione posti letto: se c'è una zona con apparentemente pochi casi ma alta occupazione terapie intensive, quella è una zona in sofferenza».