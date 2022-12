Province:vita migliora per 6 su 9,ma Sicilia sempre in fondo

PALERMO, 12 DIC Per sei province su nove la qualità della vita è migliorata nell'ultimo anno, ma nel complesso la Sicilia rimane comunque in fondo alla classifica annuale stilata dal Sole24Ore. Si va dall'85° posto di Ragusa, la prima tra le siciliane, alla 105/a posizione di Caltanissetta, la peggiore performance e terz'ultima in Italia.

Trapani è la provincia più "virtuosa", migliorando di 12 posizioni: è 93/a. Cresce di 11 invece Catania (91). Messina e Siracusa, entrambe a +8, salgono in classifica: 89 e 90. Palermo cresce di sette punti, piazzandosi all'88° posto, Ragusa di appena 2 (85/a).

Peggiorano le altre. Enna perde 8 posizioni e si attesta al 100° posto in classifica, meno 2 per Agrigento (86) e Caltanissetta (105). (ANSA).