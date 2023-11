Pubblicate da Peruvian Connection le foto del servizio di moda a Scicli

Scicli - La casa di moda statunitense Peruvian Connection ha pubblicato le foto della campagna pubblicitaria 2023 scattate a Scicli.

Lo scorso anno, per due giorni una crew formata da venti professionisti, tra fotografi, modelle, stilisti e make up artist -accolti dalla Scicli Film Commission- ha realizzato uno shooting fotografico i cui scatti sono stati utilizzati per confezionare il tradizionale catalogo di settore, sia cartaceo che online. A posare davanti alla fotocamera della americana Olivia Graham due modelle di fama entrambe 26enni: la francese Aude Jane, e l’ucraina Mariia Derevianko, reduce dall’ultimo lavoro per Dolce & Gabbana.

La maison ha sede nel Kansas, negli Stati Uniti, e ha fatto la scelta etica di valorizzare il lavoro delle tessitrici peruviane che forniscono le lane e le stoffe che permettono di realizzare abiti e accessori femminili di alta fascia venduti in tutto il mondo, ma soprattutto in America e nel nord Europa. I set fotografici scelti erano il chiostro del Convento del Carmine, la camminata lungo il torrente Santa Maria la Nova a fianco della chiesa del Carmine e la via Francesco Mormina Penna. Sul set era venuta anche la proprietaria e fondatrice della casa di moda, Annie Zander.