Pubblicato il bando per la progettazione esecutiva dell Lipparini-Miccichè

Scicli - L’ufficio tecnico del Comune di Scicli ha pubblicato oggi il bando per l’affidamento della progettazione esecutiva per il miglioramento sismico della scuola media Lipparini-Miccichè di piazza Italia.

Il progetto prevede la riqualificazione della piazza e la realizzazione della facciata che si ispira alla partitura architettonica e stilistica del Convento dei Gesuiti -abbattuto agli inizi degli anni Sessanta. Il progetto è stato approvato dalla Sovrintendenza di Ragusa e prevede l’abbattimento delle barriere architettoniche.

La progettazione esecutiva è il passaggio propedeutico all’affidamento, tramite gara d’appalto, per l’esecuzione dell’importante opera pubblica.

La stagione appena iniziata sta mietendo i frutti di un lungo lavoro di reperimento fondi pubblici, progettazione definitiva, e ora esecutiva, che porterà al risanamento di una ferita architettonica mai accettata sia dalla comunità scientifica che dagli sciclitani.

Il dibattito sulla facciata della Lipparini è stato lungo, articolato e condiviso grazie a una riflessione che ha coinvolto tutta la cittadinanza, e ha ricevuto autorevoli contributi esterni nel corso degli anni.

L’amministrazione Giannone è riuscita a ottenere un finanziamento di 3 milioni 200 mila euro dal Ministero della Pubblica Istruzione nell’ambito degli interventi di edilizia scolastica rientranti nel piano 2019 della programmazione nazionale triennale 2018-2020.

L’ufficio tecnico pubblicherà nei prossimi giorni altri due bandi per l’affidamento della progettazione esecutiva per l’adeguamento sismico di due importanti scuole: la scuola elementare di via Milizie a Donnalucata e la via scuola di via Medusa a Sampieri.

“La messa in sicurezza delle scuole, ovvero del luogo in cui trascorrono la maggior parte del loro tempo i bambini di Scicli, era un obiettivo programmatico di questa amministrazione -dichiara il sindaco Enzo Giannone- e rappresenta un grande lascito che la giunta Giannone fa alla città”.