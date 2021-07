Pubblicato il video Walking Alone di Helmet Project

Modica - Esce il video di “Walking Alone”, brano d’esordio di Helmet Project già pubblicato lo scorso 25 giugno su tutte le piattaforme di streaming digitale. Dietro questo progetto musicale si cela un giovanissimo musicista di Modica al suo esordio discografico, il cui EP sarà pubblicato da Isulafactory/Lizard Records nell'autunno di questo anno.

Il video è stato realizzato dalla fotografa e videomaker Federica Vero e prodotto da Isulafactory. La regista in questo cortometraggio ha voluto rappresentare, attraverso un susseguirsi di immagini che si specchiano tra loro, che si sdoppiano e che si ricompongono, lo stato d’animo con il quale il musicista ha intrapreso, “camminando da solo”, la ricerca, attraverso la musica, del senso di normalità, dell'ingenuità adolescenziale, di quella sana inconsapevolezza che il primo lockdown inizialmente ha portato via soprattutto alle generazioni più giovani. Il protagonista, interpretato dallo stesso musicista, vaga verso un posto indefinito, in una continua contrapposizione tra paura e fiducia, smarrimento e ricerca. Un continuo conflitto nell’ignoto più totale attraverso stanze vuote, che vogliono rispecchiare il vuoto d’animo che un giovane, come tantissimi altri, ha provato in questi mesi. Nella parte finale il protagonista trova il giusto percorso all’interno della propria coscienza “Camminando da solo” verso l’esterno dove la luce rappresenta vita, fiducia e consapevolezza che presto tutto tornerà come prima.